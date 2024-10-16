Волк: двое не вставших на воинский учет мужчин лишены приобретенного гражданства
Министерство внутренних дел лишило двоих не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет", - поделилась Волк. Она добавила, что полицейские изъяли выданные мужчинам паспорта, документы признаны недействительными. Кроме того, мужчины должны покинуть территорию России, так как больше не имеют законных оснований для нахождения в стране. Волк напомнила, что согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" каждый натурализованный гражданин РФ должен встать на воинский учет в течение двух недель. До этого силовики в ходе рейда в хостеле и общежитиях в подмосковном Домодедово выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.