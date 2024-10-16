Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось 6 км до Купянска в Харьковской области. Газета.Ru

Также парламентарий отметил, что на сегодняшний день на территории Украины имеются подразделения бригад НАТО. В частности, на Купянском направлении под видом наемников находится польская бригада, утверждает он. News.ru

16 октября глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России. Lenta.ru