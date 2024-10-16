Войска РФ ликвидировали большое число единиц техники НАТО в Курской области. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил Чей Боуз, журналист из Ирландии.

"Российские Воздушно-космические силы уничтожили огромное количество бронетехники НАТО при отступлении ВСУ", — рассказал репортер.

14 октября командир роты морпехов с позывным "Якуб" рассказал, что морские пехотинцы в Курской области столкнулись с наемниками из "Грузинского легиона", которые идут в бой вторым эшелоном после украинской территориальной обороны, впускаемой вперед "как мясо".

Он отметил, что если солдаты из территориальной обороны Украины вооружены в основном советскими образцами оружия, то наемники используют образцы стран НАТО, в частности, штурмовые винтовки на базе AR-15, гранатометы, броневики "Страйкер" и MaxxPro производства США.

Всего с начала боестолкновений в Курской области ВСУ потеряли свыше 23,5 тысячи военнослужащих, 150 танков, 75 БМП, 100 БТР, 934 бронемашины, 189 артиллерийских орудий, 37 установок РСЗО, включая девять HIMARS и шесть MLRS, а также десятки единиц другой техники.