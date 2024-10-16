В ВСУ заявили об изменении тактики ВС России

Российские военные изменили тактику штурмов. Об этом заявил замкомандира пятой отдельной штурмовой бригады Руслан Габинет, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

По его словам, суть тактики заключается в том, что один-два военных ВС РФ держат между собой дистанцию в 50-100 метров, чтобы ВСУ «не могли их поразить одним артиллерийским поражением». Габинет указал, что таким образом российские бойцы истощают украинскую оборону.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения ВС РФ «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Кроме того российские военные активно продвигаются на Донбассе. По словам секретаря Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября ВС РФ удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории.