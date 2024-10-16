Стало известно, сколько территории ЛНР осталось освободить

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ осталось освободить менее 1% территорий ЛНР.

Он отметил, что борьба развернулась на Сватовском участке, в районе Кременного и Лисичанска.

«Если говорим в процентном соотношении, после освобождения Невского, о котором сегодня заявили в Минобороны, осталось меньше процента оккупированных территорий в ЛНР. Это Сватовский участок, там есть территория оккупированная, еще в районе Кременного и Лисичанска. Нам нужно поднажать на трех участках, чтобы полностью освободить территорию ЛНР», - отметил он.

При этом Марочко подчеркнул, что, к сожалению, обезопасить наших граждан даже после полного освобождения ЛНР не получится.

«Потому что активные боевые действия идут в Харьковской области, на оккупированной части ДНР, это все отражается на жителях ЛНР. Поэтому нам нужно отодвигать противника, создавать буферную зону. Она должна составлять такое расстояние, которое позволит обезопасить граждан от того вооружения, которое есть у ВСУ. Уже многие виды вооружения ВСУ применять не могут, речь о вооружении дальностью менее 40 километров», - сообщил он НСН.

Напомним, бойцы подразделений ВС РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

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