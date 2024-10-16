В Иране заявили о наличии у них оружия сильнее ядерного

Иранский бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Тегерана есть более мощное оружие, чем ядерная бомба. Об этом он рассказал в интервью порталу Did Ban Iran.

Ростами, экс-глава комиссии по развитию и оснащению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что вооружения Ирана, используемые для атак по израильским объектам, - лишь «верхушка айсберга».

«У нас есть оборудование, которое намного превосходит ядерное», - подчеркнул генерал, добавив, что информация об этом оружии «строго засекречена».

Он добавил, что ядерное оружие предназначено для сдерживания, а не для использования. Также он обратил внимание, что сам Израиль, а также его союзники США, Британия и Франция обладают ядерным оружием (официально Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия). Несмотря на это, Иран нанес свои удары, отметил Ростами.

Так иранский генерал прокомментировал обращение группы депутатов, призвавших Совет безопасности Ирана разрешить создание ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Израиля. Иранские власти заявляют, что следуют доктрине, согласно которой производство ядерного оружия противоречит исламу. Утверждается, что действующая ядерная программа страны имеет исключительно мирный характер.

По мнению Ростами, ядерная доктрина Ирана должна быть пересмотрена. Он добавил, что у страны, которая смогла обогатить уран до 60 процентов, «не возникнет проблем с производством ядерных бомб».