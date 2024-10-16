Конфликт на Украине продемонстрировал, что около 30 западных государств не смогли объединиться для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер агентству Anadolu в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 17-18 октября, в котором он примет участие. Газета.Ru

«В контексте войны между Украиной и Россией видно, что около 30 стран не смогли объединиться и обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Это явно демонстрирует важность и необходимость лучшей подготовки стран в области запасов оружия и боеприпасов. Каждый стремится развиваться и минимизировать свою зависимость в этой сфере, понимая, что если не сделает этого, то заплатит высокую цену», - сказал Гюлер. ТАСС

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже потратили на киевский режим €110 млрд. RT на русском