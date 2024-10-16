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МО Турции: 30 стран Запада не смогли объединиться для поставок оружия Киеву

Конфликт на Украине продемонстрировал, что около 30 западных государств не смогли объединиться для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер агентству Anadolu в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 17-18 октября, в котором он примет участие. Газета.Ru

«В контексте войны между Украиной и Россией видно, что около 30 стран не смогли объединиться и обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Это явно демонстрирует важность и необходимость лучшей подготовки стран в области запасов оружия и боеприпасов. Каждый стремится развиваться и минимизировать свою зависимость в этой сфере, понимая, что если не сделает этого, то заплатит высокую цену», - сказал Гюлер. ТАСС

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже потратили на киевский режим €110 млрд. RT на русском

МО Турции: 30 стран Запада не смогли объединиться для поставок оружия Киеву
© РИА Новости
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