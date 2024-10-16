В ВСУ сообщили об изменении российскими войсками тактики штурмов

Военные Вооруженных сил России изменили тактику штурмов и стали передвигаться по 1-2 человека. Об этом сообщил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслан Габинет, передает «Страна.ua». Lenta.ru

По его мнению, эта новая тактика осложняет оборонительные действия украинских военных и истощает запасы боеприпасов. Сейчас, отметил Габинет, штурмовики ВС РФ действуют мелкими группами, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы их невозможно было поразить одним артиллерийским выстрелом. «Противник просто истощает нашу оборону такими проходами», - сказал Габинет. Российская газета

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