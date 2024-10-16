Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили много техники Североатлантического альянса в Курской области. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

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Он отметил, что пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали с территории Курской области, российским военным удавалось поражать имеющуюся у них технику.

«Внушающий страх российский Ми-28НМ был в этом бою впереди всех», — добавил он.

Напомним, что подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. После этого президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, которые остались в курском приграничье. На этом фоне командиры стали проводить фиктивные медицинские осмотры и переводить отказников на другие участки фронта в штурмовые подразделения.