Русский реванш на Харьковском направлении: Купянск объявил эвакуацию

В связи с ухудшением военной ситуации в Харьковской области украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей из Купянска и трех соседних населенных пунктов: Кондрашовки, Петропавловки и Куриловки. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о принятом решении в эфире украинского телемарафона.

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Синегубов объяснил необходимость эвакуации разрушением критической инфраструктуры из-за постоянных обстрелов. В настоящее время власти не могут обеспечить проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии и оказание гуманитарной помощи. На самом деле, заявление Синегубова, очевидно, связано с тем, что ВСУ ждут неминуемого падения своей обороны под Курахово. Российская армия уже вплотную подошла к левому (восточному) берегу реки Оскол.

Купянск - крупный железнодорожный узел Восточной Украины, российские войска вошли в конце февраля 2022 года. Мэр Геннадий Мацегора, спасший город от разрушений, обеспечил подразделения русских солдат транспортом, жильем, горючим и питанием. В октябре Купянск захватили ВСУ. Начались репрессии, в частности, на Мацегору завели уголовное дело по госизмене. Мэру грозит пожизненное заключение.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что в последние дни обстановка на фронте в районе Купянска значительно обострилась. Российские войска продолжают активные наступательные операции вдоль стратегически важной линии «Купянск - Сватово - Кременная». В частности, российские войска достигли новых позиций к югу от Степовой Новоселовки, расположенной к юго-востоку от Купянска. Видеозаписи с геолокацией, подтверждающие продвижение российских войск, была опубликованы в соцсетях.

Российские силы также продолжили атаки в нескольких ключевых районах: к северо-востоку Купянска (в районе Синьковки), к востоку от Купянска (в районах Петропавловки и Кучеровки), к юго-востоку от Купянска (в районах Степовой Новоселовки, Новосиново, Кругляковки, Колисниковки, Лозовой и Песчаного).

Российские подразделения продвигаются западнее Сватово и Кременной (в районах Мясожаровки, Вишневого, Терен и Торского). ISW пишет, что подразделения 144-й гвардейской мотострелковой дивизии продолжили наступление к северо-западу от Кременной в районе Новосадового.

Важно, что с ухудшением погодных условий и началом распутицы российская армия получает определенное преимущество благодаря использованию гусеничной техники.

На фоне мощного российского наступления на границе ЛНР и Харьковской области Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления оборонительных позиций и активизации поддержки со стороны союзников. В этом ничего нового нет. Новое то, что Запад спонсирует Украину с гораздо меньшей охотой. Сначала Германия вдвое сократила расходы на финансирование киевского режима в 2025 году, а теперь и Франция сокращает военную помощь Зеленскому.

Министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что вместо запланированных 3 млрд евро реальный объем помощи составит не более 2 млрд евро. Это решение обусловлено прогнозируемым дефицитом бюджета страны, который может достичь 6% от ВВП, пишет издание Politico.

Первоначальная договоренность о выделении до 3 млрд евро на поддержку Украины была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном в феврале Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако, как отмечает Politico, финансовые реалии вынуждают французские власти пересмотреть свои планы.

Лекорню уточнил, что около 300 млн. евро будет выделено за счет замороженных российских активов. Эти средства направят на закупку 155-мм артиллерийских снарядов, самоходных артиллерийских установок CAESAR и топлива для бронетехники. Дополнительно планируется получить от 400 до 600 миллионов евро благодаря снижению инфляции, которые будут использованы на модернизацию ракет SCALP-EG и Aster, которые передадут Украине.

Несмотря на сокращение помощи в 2024 году, ожидается, что в 2025 году оборонный бюджет Франции вырастет до 50,5 млрд евро, что станет одним из немногих направлений бюджета, где запланировано увеличение расходов. Еще раз проясним: Франция увеличивает финансирование собственных военных расходов, а украинских – сокращает.

Правда, теперь решительно непонятно, будут ли французы выделять киевскому режиму обещанные истребители Mirage 2000. Министр Лекорню ранее заявлял, что модернизированные самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025 года. Хотя вообще непонятно, где ВСУ смогут их использовать. Наступление в Харьковской области, например, похоронит украинские планы на контрудары в этом направлении.