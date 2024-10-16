Минобороны показало кадры с флагом России из взятого под контроль Невского

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике. Ранее о его взятии под контроль сообщило Минобороны России. На опубликованном видео можно заметить, что в Невском уже развевается российский флаг.

Кадры из населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, который был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад», — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки «Запад». Кроме того, российская армия отразила пять контратак штурмовых групп противника.

По информации ведомства, на данном участке проведения СВО украинская армия за сутки потеряла до 430 солдат, танк и два автомобиля. На Липцевском и Волчанском направлениях бойцы группировки «Север» поразили две бригады ВСУ, лишив противника еще 40 военнослужащих.

Ранее специалисты украинского проекта UA War Infographics заявили, что российская армия за последние два месяца взяла под контроль в 5,5 раза больше территорий, чем за прошлый год. Эксперты обратили внимание, что ВС РФ активизировались на всей линии фронта.