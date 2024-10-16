Mash: ВС России выбили ВСУ из деревни под Курском

Telegram-канал Mash сообщает, что российская армия освободила деревню Викторовка в Курской области, которая была последним восточным пунктом, занимаемым ВСУ. По его данным, здесь противник попал в котел. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишет Mash, ВС России предстоит дать отпор ВСУ в районе Новоивановки. Кроме того, указывает канал, российские бойцы могут взять в полное окружение почти 2000 украинских солдат в районе Погребков и Любимовки. Также, по информации Mash, ВС РФ приблизились к юго-восточной окраине Суджи и освободили хутор Колмаков. Mash указывает, что за последние сутки российская армия продвинулась примерно на семь километров на Курском направлении. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что до конца 2024 года ВС РФ могут «срезать» большую часть украинского выступа в Курской области. По его словам, если Россия возьмет под контроль коммуникации в регионе, это может ускорить процесс выдавливания ВСУ из занятых районов.

Рожин добавил, что сейчас ВС РФ на разных участках постоянно прощупывают оборону противника и наносят эффективные удары там, где обнаруживаются бреши. Однако пока преждевременно говорить о бегстве ВСУ из Курской области, коренной перелом в этой битве еще не наступил, подчеркнул эксперт.