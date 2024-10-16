Побывавший в плену ВСУ солдат рассказал об «американской пытке»

Российский боец по имени Виктор, который был в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о жестоких мучениях и издевательствах со стороны вражеских солдат.

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Виктор оказался в руках украинских военнослужащих весной 2022 года, в неволе он провел порядка полугода, пока его не вернули домой в ходе обмена. Перед тем, как попасть в плен, обессиленный боец отстал от сослуживцев и заблудился.

— Казалось, что иду правильной дорогой, но наткнулся на терохрану вэсэушников, — вспомнил солдат.

Тероборона ВСУ передала россиянина украинским морпехами, которые начали проводить над ним так называемую «американскую пытку». Военнослужащего сперва начали топить в реке, после чего вытащили за ноги из воды и начали резать. В конце мучители обожгли бойца из газового баллона, передает RT.

Жена российского военнослужащего, которого взяли в плен солдаты ВСУ, получила видео с пытками супруга.

В конце мая Европейский суд по правам человека начал процесс против Украины из-за пыток российского военного Дениса Резникова. Дело носит название «Резников против Украины». Что известно о российском военном, который подвергался пыткам в плену, и что может грозить Украине — в материале «Вечерней Москвы».