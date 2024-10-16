Представленный Верховной Раде «план победы» президента Украины Владимира Зеленского ничем не отличается от предыдущих, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Рогозин. По его мнению, в нем только один реалистичный пункт — передача Западу контроля за полезными ископаемыми и ресурсами Украины.

Озвученный Зеленским «план победы» ничем не отличается от предыдущих. Все эти годы Украина просится в НАТО, требует оружия у Европы и США с разрешением на удары вглубь территории России, настаивает на вводе западных военных континентов, желает новых экономических санкций в отношении Москвы. Ничего нового. Из всего предложенного реалистичным выглядит лишь один пункт — передача Западу контроля за полезными ископаемыми и ресурсами Украины. Другими словам, продажа страны с молотка, — сказал Рогозин.

Впервые Зеленский объявил о «плане победы» в конце августа, а в сентябре показал американскому лидеру Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США. В план украинского президента входит вступление в НАТО и в перспективе замена контингента США в Европе на бойцов ВСУ.

Сам Зеленский заявил, что его «план победы» не включает в себя территориальные уступки. Он отметил, что план также не предусматривает заморозку конфликта.