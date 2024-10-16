Жительница Курской области была вынуждена бежать после того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили ее дом.

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Женщина вместе с мужем оставалась в российском приграничье, несмотря на постоянные взрывы и обстрелы. По ее словам, им пришлось несколько ночей подряд выживать без электричества, газа и возможности хоть с кем-то связаться. В один момент к дому россиянки подъехали четыре украинских танка, один из которых выстрелил в жилище.

— Дом мой разбили. Ехать мне некуда. Полностью разбили. А что дальше делать, я не знаю, — передает слова жительницы Курской области 360.ru.

Жители города Суджи Курской области рассказали, как им пришлось 20 километров бежать по полям, когда в регион ворвались бойцы ВСУ.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.

В России зафиксировали факты убийств жителей Курской области украинскими военными и наемниками, совершенных с особой жестокостью.