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«Ехать некуда»: жительница Курской области рассказала, как ВСУ лишили ее дома

Жительница Курской области была вынуждена бежать после того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили ее дом.

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ лишили ее дома
©  Минобороны РФ

Женщина вместе с мужем оставалась в российском приграничье, несмотря на постоянные взрывы и обстрелы. По ее словам, им пришлось несколько ночей подряд выживать без электричества, газа и возможности хоть с кем-то связаться. В один момент к дому россиянки подъехали четыре украинских танка, один из которых выстрелил в жилище.

— Дом мой разбили. Ехать мне некуда. Полностью разбили. А что дальше делать, я не знаю, — передает слова жительницы Курской области 360.ru.

Жители города Суджи Курской области рассказали, как им пришлось 20 километров бежать по полям, когда в регион ворвались бойцы ВСУ.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.

В России зафиксировали факты убийств жителей Курской области украинскими военными и наемниками, совершенных с особой жестокостью.