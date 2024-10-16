Генерал объяснил, почему Киев больше не пытается бить по Крымскому мосту

Попытки Киева уничтожить Крымский мост сократились из-за авантюры в Курской области, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Украине сейчас приходится думать, как выкрутиться из ситуации и сохранить немногочисленные резервы и запасы техники.

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В отношении Крымского моста у Киева гораздо меньше интереса. Им нужно думать, как выкрутиться после авантюры в Курской области, как сохранить свои немногочисленные резервы и запасы техники, оружия и боеприпасов, — пояснил генерал-майор.

По словам Липового, для украинских властей Крымский мост представляет собой политическую мечту. Он напомнил, что несколько лет президент Украины Владимир Зеленский обещал его уничтожить. Но, отметил Герой России, мост сейчас потерял свою актуальность как стратегическое соединительное звено.

[Зеленский] несколько лет заявлял, что Крымский мост в любом случае они уничтожат. Но сейчас сообщение с Крымом налажено по сухопутным путям через новые регионы, так что Крымский мост потерял свою актуальность как стратегическое соединительное звено, — добавил Липовой.

Российские следователи ранее заочно предъявили обвинение в организации терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. Его причастность в том числе подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий.