Автоматы для спецназа А-545 замечены в зоне СВО

Бойцы-спецназовцы применяют в ходе специальной военной операции 5,45-мм автоматы со сбалансированной автоматикой А-545. Фотография такого оружия опубликована в Telegram-канале "Канал специального назначения".

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Представленный образец имеет глушитель, тактический фонарь и тепловизор. Его применяют для ведения боевых действий в темное время суток.

А-545 участвовал вместе с АК-12 в конкурсе стрелкового оружия и был выбран для оснащения разведывательных подразделений и частей специального назначения. В 2020 году на заводе имени Дегтярева началось его серийное производство.

Отмечается, что эти изделия имеют высокую кучность автоматического огня при стрельбе из неустойчивых положений, что очень важно при выполнении особых заданий.