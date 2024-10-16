Российские бойцы освободили деревню Викторовка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таким образом, в скором времени российским войскам предстоит встретиться с другой группировкой, которая движется со стороны Новоивановки. Это позволит закрыть «крышку» котла, в который попадут почти 2000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает канал.

По данным Mash, за сутки российские подразделения продвинулись примерно на семь километров.

11 октября командир спецназа «Атмат» Апти Алаудинов заявил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области. По его оценке, сделанной несколькими днями позже, оборона ВСУ в Курской области может рухнуть до середины ноября.