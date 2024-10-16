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Российская армия освободила населенный пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день Вооруженные силы России освободили населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике, передает РИА Новости.

Ранее ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State. По данным ресурса, значительное наступление было зафиксировано на юге города. Сообщается, что на данном участке бойцы ВС РФ взяли под контроль дорожную развилку, которая ведет в Часов Яр из Константиновки.

14 октября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Потери украинской армии составили до 120 военнослужащих.

В Курской области 19 населенных пунктов освободили от украинских войск. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, отличились несколько российских подразделений, особенно морпехи 155-й бригады.