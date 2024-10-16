$97.01+0.91105.68+0.19
Почта

Мэр города в Ливане погиб при авиаударе ВВС Израиля

Глава города Набатия на юге Ливана Ахмад Кхейль и пятеро сотрудников муниципалитета погибли в результате массированной бомбардировки израильских воздушных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский Al Jadeed.

Мэр города в Ливане погиб при авиаударе ВВС Израиля
© globallookpress.com

Удар по зданию муниципалитета нанесли во время планового совещания по решению вопросов гуманитарного характера. Среди погибших — руководитель по работе со СМИ на юге Ливана Мохамад Битар.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла». 27 сентября в Бейруте ликвидировали генсека организации Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале проведения наземной операции.

Утром 16 октября израильские ВВС нанесли массированный удар по Набатии — одному из крупнейших городов на юге Ливана. Как сообщали СМИ, бомбардировке подвергается и квартал с больницей, которая продолжает работать и принимает раненых.