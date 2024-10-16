Мэр города в Ливане погиб при авиаударе ВВС Израиля

Глава города Набатия на юге Ливана Ахмад Кхейль и пятеро сотрудников муниципалитета погибли в результате массированной бомбардировки израильских воздушных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский Al Jadeed.

Удар по зданию муниципалитета нанесли во время планового совещания по решению вопросов гуманитарного характера. Среди погибших — руководитель по работе со СМИ на юге Ливана Мохамад Битар.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла». 27 сентября в Бейруте ликвидировали генсека организации Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале проведения наземной операции.

Утром 16 октября израильские ВВС нанесли массированный удар по Набатии — одному из крупнейших городов на юге Ливана. Как сообщали СМИ, бомбардировке подвергается и квартал с больницей, которая продолжает работать и принимает раненых.