Израильские ВВС совершили 15 авиаударов на юге Ливана

Самолеты израильских Военно-воздушных сил (ВВС) с утра наносят удары по городу Набатия на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседника, в течение получаса он насчитал около 15 очень сильных взрывов. Удары приводят к полному разрушению домов. При этом бомбардировке подвергается и квартал, где расположена больница — она продолжает работать и принимает раненых.

Набатия является одним из крупнейших городов на юге Ливана с населением около 100 тысяч человек. В последние недели туда также съехались беженцы из пограничных с Израилем деревень.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла». 27 сентября в Бейруте ликвидировали генсека организации Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале проведения наземной операции.