Самым уязвимым местом в обороне ВСУ является Донбасс, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, после этих территорий у Киева нет никаких укреплений вплоть до самого Днепра.

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Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс, — сказал военный эксперт.

По его словам, на данном участке боевых действий у ВСУ остались два последних оплота — крупные города Краматорск и Славянск. Больше у Украины резервов нет, подчеркнул он.

Возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс, — считает Глазунов.

В Министерстве обороны Великобритании ранее признали, что на поле боя складывается критическая и «очень серьезная» ситуация для ВСУ. Высокопоставленный офицер британской армии утверждает, что ВСУ находятся в шаге от поражения.

До этого подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что подразделениям украинской армии, находящимся в Селидово, придется сдаться в плен. Он уверен, что в противном случае российские силы их ликвидируют.