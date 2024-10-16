Западные страны начали перенос производства своего оружия на Украину. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Российская газета

«Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть», — цитирует его РИА Новости. RT на русском

Он добавил, что России необходимо наносить удары высокоточным оружием по производству вооружения, поскольку уничтожение военно-промышленной базы Украины сделает идею Запада переносить производства бесперспективной. Lenta.ru