Стало известно о мощном ударе «Торнадо-С» по центру логистики ВСУ

Расчет РЗСО «Торнадо-С» ВС России в ночь на 16 октября нанес точечный удар по складу боеприпасов в селе Светлое под Покровском, тем самым уничтожив главный логистический объект ВСУ в этом районе, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан». Уточняется, что склад использовался для снабжения украинских подразделений, находящихся на Часовярском направлении. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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Удар был произведен с использованием реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и поразил ключевой логистический объект 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, — указывается в сообщении.

Уточняется, что после попадания ракеты на объекте взорвалась значительная часть арсенала боеприпасов, а также начался сильный пожар на площади примерно в одну тысячу квадратных метров. По информации канала, на объекте хранились снаряды для РСЗО и ствольной артиллерии, различные взрывчатые вещества и специализированная техника: транспортно-заряжающие машины и инженерные транспортные средства.

ВС РФ нанесли удар по заводу с бронетехникой для ВСУ

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинский офицер, попавший в плен, помог российским войскам нанести удар по командному пункту. По его словам, военнослужащий добровольно сдался в плен, а после предоставил важную информацию об объектах ВСУ на Запорожском направлении.