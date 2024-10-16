Добровольцы из Африки взяли русские позывные на СВО и покрестились

Опубликовано фото группы африканских добровольцев на фронте, сделанное после принятия ими крещения.

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В кадр попал шеврон с Богородицей - подобные раздавали мобилизованным из Самары. Впрочем, Лик Божией Матери - достаточно распространенный в армии сюжет, только по нему нельзя утверждать наверняка, в какой части служат африканцы.

Зато известно, что как минимум часть из них вместе с православной верой взяла и русские позывные. На бронежилете бойца в центре написано "Малой".

Представьте: блиндаж ВСУ во второй линии обороны, ночь. Украинцы сидят расслабленные и думают, как там их оксанки в европах. И тут залетает ДРГ из вот таких вот православных.