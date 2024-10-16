Министерство обороны Великобритании считает, что сегодня на поле боя складывается критическая и «очень серьезная» ситуация для Вооруженных сил Украины, сообщает издание Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства. По его словам, высокопоставленный офицер британской армии утверждает, что ВСУ находятся в шаге от поражения.

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Сегодня я разговаривал с очень высокопоставленным офицером британской армии. Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией, — говорится в публикации.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что группировка Вооруженных сил Украины может попасть в окружение в районе Купянска в Харьковской области. Он предположил, что, российские войска могут продолжать движение и создать угрозу Киеву, выйдя в тыл купянской группировке.

До этого подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что подразделениям украинской армии, находящимся в Селидово, придется сдаться в плен. Он уверен, что в противном случае российские силы их ликвидируют. Дэвис также отметил, что ВСУ не получится дождаться дополнительных бригад, боеприпасов и снабжения.