Офицер Вооруженных сил Украины добровольно сдался в плен и передал российской армии сведения о командном пункте и расположении войск, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, полученные данные позволили ВС РФ поразить объект. Рогов назвал данный случай показательным, передает РИА Новости.

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Показательный случай произошел на Степногорском направлении Запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского, — заявил собеседник агентства.

В последнее время на Украине все больше людей начинают осознавать, что из себя представляют местные власти на самом деле, добавил Рогов. Он назвал украинское правительство смертоносным чужеродным телом, от которого необходимо как можно скорее избавиться.

Ранее попавший в плен украинский военный Петр Дудяк рассказал, что командование бросает бойцов «на мясо». По его словам, людей отправляют в уже занятые российской армией населенные пункты.

В свою очередь издание Daily Express писало, что Минобороны Великобритании не верит в успех Вооруженных сил Украины. В королевстве считают, что ВСУ находятся в шаге от поражения.