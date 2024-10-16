Танки Т-72Б3М с защитными "лопухами" заметили на полигоне в Ленобласти

Танки Т-72Б3М с новыми защитными элементами замечены в ходе учений на полигоне в Ленинградской области.

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В опубликованном Минобороны России видеоролике продемонстрированы танки, которые помимо ставших уже привычными "мангалов" оборудованы так называемыми "лопухами", то есть специальными резиновыми экранами, обеспечивающими дополнительную защиту задней части башни от дронов-камикадзе.

Впервые танки с подобными защитными "лопухами" были показаны на форуме Армия-2024. На выставке ими был оснащен не только Т-72Б3М, но и Т-90М.

На полигоне в Ленобласти экипажи получивших дополнительную защиту танков отрабатывали навыки стрельбы в движении.

"В задачу танковых экипажей входит поражение мишеней танка, безоткатного противотанкового орудия, бронеавтомобиля и расчета РПГ. Каждая цель находится на расстоянии до двух километров от танка. Наводчик выполняет стрельбу из штатной 125-мм пушки 2А46-5 и ПКТМ", - сообщает Министерство обороны РФ.

Стоит отметить, что полученный в ходе СВО боевой опыт активно изучается во всем мире. К примеру, недавно на учениях китайской армии в одном из горных районов страны впервые показали современные танки Type 15, получившие защиту от дронов-камикадзе. Специальные экраны установлены вкруговую на башнях. Также прикрыта крыша моторно-трансмиссионного отделения.