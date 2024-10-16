США отказались размещать систему ПВО THAAD вблизи Украины

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, как это было сделано для Израиля. Об этом она рассказала во время очередного брифинга.

Сингх подчеркнула, что конфликты на Украины и на Ближнем Востоке - разные, поэтому у США разные подходы к каждому из них. Она заверила, что США продолжают поддерживать Израиль и Украину для удовлетворения их оборонных потребностей.

«Это разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные», - заявила Сингх.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - американская система противоракетной обороны, созданная для перехвата и уничтожения баллистических ракет средней и малой дальности на большой высоте. Перехват происходит на финальной стадии полета ракет. Система использует высокоточные ракеты-перехватчики без взрывной боеголовки.

В начале октября министр обороны США Ллойд Остин согласовал развертывание ракетной батареи THAAD в Израиле. Первая группа военного персонала и часть батареи уже прибыли в страну.