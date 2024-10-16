Военэксперт рассказал, как приблизить освобождение Курской области от ВСУ

До конца 2024 года ВС РФ могут «срезать» большую часть украинского выступа в Курской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, если Россия возьмет под контроль коммуникации в регионе, это может ускорить процесс выдавливания ВСУ из занятых районов.

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Противник будет пытаться держаться за дорогу в районе Свердликова, а также приложит все усилия, чтобы сохранить под контролем Суджу. Но если армия России возьмет под контроль коммуникации, это ускорит выдавливание украинской группировки с нашей территории, — заявил аналитик.

По его словам, сейчас ВС РФ на разных участках постоянно прощупывают оборону противника и наносят эффективные удары там, где обнаруживаются бреши. Однако пока преждевременно говорить о бегстве ВСУ из Курской области, коренной перелом в этой битве еще не наступил, считает эксперт.

У ВС РФ впереди еще много работы: более 500 кв. км необходимо освободить. Это можно сделать через продвижение по 5–10 км, так как плотность войск там ниже, чем на некоторых участках в Донбассе, — сказал Рожин.

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщал, что российские военные подорвали ряд мостов в Суджанском районе и нарушили ротацию и логистику ВСУ в Курской области. По данным канала, подразделения ВС России активно наступают в направлении Махновки и отражают атаки украинских войск в районе Любимовки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.