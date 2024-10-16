Российские войска нанесли удар пятью ракетами по цехам бронетанкового завода в Николаеве. Уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе 6 танков, остановлены производство и ремонт, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаеве. В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе 6 танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены", - сообщили там.