Российские войска нанесли удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве, уничтожив в том числе и шесть танков. Работа завода остановлена. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, по украинскому бронетанковому заводу ударили пять ракет. На кадрах, приведенных Минобороны, видно как ракеты последовательно бьют по зданиям предприятия.

«В результате удара поражено пять промзданий, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее газета The New York Times обратила внимание на то, что российские силы сосредоточились на атаках по объектам ВСУ с использованием беспилотников. По словам военных экспертов, эта стратегия направлена и на разведку, и на истощение украинской ПВО в преддверии более мощных воздушных атак.

По данным издания, ВС России в сентябре и октябре наносили удары ежедневно. А утром 7 октября на Украине сделали «редкое признание», подтвердив, что авиабаза в Староконстантинове подверглась атаке. Масштабы ущерба в Киеве не назвали, а Минобороны РФ заявило о поражении инфраструктуры двух аэродромов ВСУ, но не уточнило их местонахождение.