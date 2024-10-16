Переход села Островского Донецкой народной республики (ДНР) под контроль российской армии признали на Украине. Об этом следует из сообщения украинского аналитического проекта Deep State.

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По словам военных, контроль Островского создает угрозу соседнему населенному пункту Максимилиановке. Они добавили, что потеря этого участка будет критичной для украинской армии, пишет Lenta.ru.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сообщил, что самая уязвимая точка в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Донбасс.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стараться удержать армию на трех ожесточенных территориях, где сейчас идут бои. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, особое значение имеют Кураховское, Лиманское и Покровское направления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия пятые сутки подряд продолжает активно прорывать оборону и смещать позиции ВСУ на занятом участке Курской области.