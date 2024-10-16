Батальон Героя России уничтожил в Курской области более 500 военных ВСУ

Батальон под командованием подполковника Ивана Пащенко, в августе совершивший марш с донецкого направления в район Курской области, уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. За мужество и героизм Пащенко был удостоен звания Героя России.

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"В августе 2024 года батальон под командованием подполковника Ивана Пащенко совершил марш с донецкого направления в район Курской области. Оперативно вникнув в обстановку, офицер организовал нанесение контрударов по вражеским диверсионно-разведывательным группам и освободил ряд населенных пунктов", - рассказали в ведомстве.

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В ходе первых боев личным составом батальона Пащенко было уничтожено шесть бронетранспортеров (БТР), боевая машина пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин иностранного производства и более 200 человек живой силы противника. Также бойцы захватили две радиостанции и секретные документы ВСУ.

Позже штурмовые группы батальона освободили еще один населенный пункт в Курской области, уничтожили три БТР, БМП, три боевые бронированные машины и более 140 солдат противника. Тогда же бойцами Пащенко была захвачена в исправном состоянии бронированная машина Roshel канадского производства.

"В дальнейшем штурмовые группы батальона, продолжая выполнять боевую задачу по уничтожению вражеских подразделений, вторгшихся в Курскую область, в ходе боев и вытеснения противника с нашей территории уничтожили два БТР, три боевые бронированные машины и более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Одиннадцать неонацистов были взяты в плен", - продолжили в ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие. Среди награжденных в том числе были Пащенко, гвардии подполковники Дмитрий Куценко и Михаил Марцев и младший сержант Андрей Кузов.