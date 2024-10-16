Министр обороны России поздравил с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, освободившим населённый пункт Михайловка в ДНР.

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По данным Минобороны, Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Белоусов обратился к российским военным

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня военные, преумножая славные боевые традиции ветеранов, уверенно продвигаются на Красноармейском направлении.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и неминуемо отступает», — отметил Белоусов.

Кроме того, сообщается, что за мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады были удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тыс. воинов отмечены государственными наградами.

Ранее ВС России освободили населённый пункт Михайловка.

Также российские военные освободили Левадное в Запорожской области.