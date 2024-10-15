СМИ: за два месяца Россия взяла кратно больше территорий, чем за 2023 год

Российская армия значительно продвинулась в зоне спецоперации, заняв за два месяца в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram.

«В последние месяцы Россия начала активно продвигаться. За август и сентябрь 2024 год взяли в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале проекта.

Как сообщает UAWI, главными факторами продвижения стали изменения в стратегиях военных России.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может закончится уже в этом году. По его словам, ВС РФ продвигаются в Донбассе очень быстро, что вскоре приведет к обрушению фронта ВСУ.