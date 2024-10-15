Украинские власти объяснили обязательную эвакуацию из Купянска

Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов объяснил обязательную эвакуацию из Купянска в том числе ухудшением военной ситуации. Его слова приводит агентство "Укринформ".

Как заявил чиновник, еще одной причиной является неспособность местных властей обеспечить город электричеством и отоплением.

По словам Синегубова, решение было принято на областном совете обороны.

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Сегодня ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских из Купянска и еще трех прифронтовых общин.

Мера затронет более 7 тысяч человек.

Как признавали украинские военные, обстановка под Купянском для ВСУ складывается "очень тревожно", что может привести к повторению ситуации с Угледаром.