Украинские власти объяснили обязательную эвакуацию из Купянска
Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов объяснил обязательную эвакуацию из Купянска в том числе ухудшением военной ситуации. Его слова приводит агентство "Укринформ".
Как заявил чиновник, еще одной причиной является неспособность местных властей обеспечить город электричеством и отоплением.
По словам Синегубова, решение было принято на областном совете обороны.
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Сегодня ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских из Купянска и еще трех прифронтовых общин.
Мера затронет более 7 тысяч человек.
Как признавали украинские военные, обстановка под Купянском для ВСУ складывается "очень тревожно", что может привести к повторению ситуации с Угледаром.