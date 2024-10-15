В Запорожской области офицер ВСУ перешел на сторону российской армии, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Политик уточнил, что офицер сдался в плен разведчикам четвертой военной базы ВС РФ. В ходе беседы мужчина раскрыл координаты командного пункта.

Отряд «Валькирия» нанес по указанным позициям удар из артиллерии и уничтожил военнослужащих ВСУ.

Отделение солдат-насильников ВСУ сдалось в плен в Курской области

Ранее Рогов сообщил, что взятые в плен на линии фронта в Запорожской области солдаты ВСУ заявляют об упаднических настроениях в рядах украинской армии.

По его словам, сдача в плен для украинских бойцов — «единственная реальная возможность сохранить свои жизни».