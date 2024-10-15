Раскрыто место, где могут сражаться бойцы из КНДР с ВСУ

Северокорейские бойцы могут приехать сражаться на СВО в Курской области, пишет MK.RU. По мнению журналистов, фронт для них понятен. Такое предположение появилось на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского об участии КНДР в спецоперации.

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Если предположить, что наши друзья северные корейцы все же приедут воевать за нас, то фронт для них понятен. Это Курская область. Курская-то область уж точно во всем мире признана территорией России, — рассуждает автор статьи.

В публикации отмечается, что Запад юридически, а не через «публичную истерику», не сможет ничего предъявить Москве. Такой сценарий возможен, но с очередным нарушением международного права. Автор публикации полагает, что Запад разрешил себе им пренебрегать.

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Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев ответил на вопрос, могут ли добровольцы из КНДР участвовать в СВО. Парламентарий заявил, что на этот счет никаких ограничений. По словам политика, таким добровольцам можно было бы выдавать гражданство РФ в приоритетном порядке.

Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея фактически является участницей конфликта. Президент Украины добавил, что КНДР передает Москве «оружие и людей». В Минобороны это заявление не комментировали.