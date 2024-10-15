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В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо сдадутся в плен, либо их ликвидирует Российская армия в Селидово. Такое мнение США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе
© globallookpress.com

«ВСУ придется либо сдаться, либо украинские войска ликвидируют на месте, потому что у них больше не будет бригад, необходимых боеприпасов и снабжения», — отметил подполковник.

По словам Дэвиса, Россия продолжает активное продвижение на донбасском направлении. Он подчеркнул, что российские войска «практически перекрыли всевозможные пути для ВСУ в Селидово».

Ранее Дэвис заявил, что Украина стремительно теряет территории, а также продолжает нести людские потери. По его мнению, последствия для Киева могут стать «гораздо более серьезными», если он не изменит свою стратегию.

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