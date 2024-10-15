Американский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Поступила оперативная информация с линии фронта о ликвидации американского наемника — спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР», — заявил Рогов.

Чиновник добавил, что этот случай будет показательным примером для тех, кто решит в будущем поехать воевать на стороне Украины.

Ранее Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) расширили зону контроля близ села Левадное Запорожской области.