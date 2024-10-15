Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео применения российскими силами тяжелой авиабомбы ФАБ-500 по пункту временной дислокации 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. На кадрах видно, как два снаряда прилетают по позициям противника, раздаются взрывы, и в небо поднимаются клубы густого дыма.

По данным военкора, авиаудар нанесен бомбардировщиком Су-34 в районе Резниковки на Северском направлении. Укрытие противника обнаружили военные разведчики третьей общевойсковой армии ВС РФ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее журналист показал видео применения российскими военнослужащими новых ракет для тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». Кадры сняты с дрона объективного контроля на Купянском направлении. На них видно, как по местности, где окопался противник, прилетает не менее пяти снарядов.

Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал видео, как артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили украинских военнослужащих в ходе наступления на Курахово Донецкой Народной Республики. По его словам, солдаты противника располагались в опорном пункте в поселке Кураховка.

Перед этим Лисицын сообщил, что российский разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» продолжает сжигать технику ВСУ в Курской области. Военкор также показал кадры уничтожения очередного танка противника в приграничной зоне.