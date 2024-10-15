В зоне СВО заметили Leopard в антидроновой защите

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили немецкий танк Leopard 2A6 с антидроновой "клеткой". Об этом пишет Telegram-канал "Военный осведомитель".

На кадрах виден танк, башню которого прикрыли решетчатыми элементами. Бортовые экраны корпуса получили элементы динамической защиты "Контакт-1".

"Немецкий Leopard 2A6 украинской армии с установленными антидроновыми решетками, которые ранее стали появляться на танках "Абрамс" и БМП "Брэдли", - говорится в подписи к снимкам.

До этого стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала модернизировать собственную технику с учетом специальной военной операции. На учениях китайской армии были замечены легкие танки Type 15 с антидроновыми экранами, так называемыми "мангалами", которые активно применяют в зоне СВО. Данные конструкции защищают бронемашины от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.