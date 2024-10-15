Власти Израиля заявили, что ответ Ирану будет дан «уже скоро»

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ Ирану на ракетную атаку 1 октября будет дан «уже скоро». Об этом пишет издание The Times of Israel.

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По словам Галанта, ответ Израиля на атаку Ирана будет скорым и точным.

До этого телеканал Kan сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава военного ведомства Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану и ждут одобрения со стороны кабинета министров еврейского государства.

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».