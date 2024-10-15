Украинские вооруженные силы, которые предприняли попытку вторжения в Курскую область, готовятся к отступлению обратно на территорию Украины. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем telegram-канале.

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Другие подробности обстановки в регионе не приводятся.

Утром 6 августа состоялась попытка украинских войск прорвать оборону и войти на территорию Курской области. ВС РФ 15 октября подорвали мосты в Курской области для срыва операций ВСУ, передает MK.RU.