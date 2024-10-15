«Хезболла» озвучила условия для прекращения огня по Израилю

Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наим Касем назвал условие для прекращения огня по Израилю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Касема, «Хезболла» прекратит свои обстрелы только в ответ на полное прекращение огня со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом он также добавил, что на прошлой неделе Израиль потерял на юге Ливана 25 военных, еще 150 были ранены.

«Обращаюсь к внутреннему фронту: не верьте словам своих политиков о наших возможностях, смотрите на то, что мы можем делать и делаем по факту. <...> Мы доказали способность бить по Тель-Авиву и Хайфе. Если враг не остановится, радиус поражения наших ударов будет расширяться, вынуждая не сотни тысяч, а более двух миллионов жителей спускаться в бомбоубежища», — заявил он.

Ранее Нетаньяху пообещал Байдену не атаковать иранские ядерные и нефтяные объекты.