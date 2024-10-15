Сырский доложил Зеленскому о непростой ситуации на фронте

Ситуация на фронте сложилась непростая. Такую оценку дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

"Я благодарен каждому сержанту, солдату и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость", - сказал украинский лидер.

Говоря об обстановке в Курской области, он обратил внимание, что отдельные задачи украинская армия там продолжает реализовывать.

В августе Сырский отметил, что за последние два месяца в использовании артиллерийских боеприпасов российские силы сохраняют перевес над украинской армией в соотношении 3:1. По словам главкома, в конце лета оперативная обстановка оставалась для ВСУ сложной и напряженной на Ореховском и Приднепровском направлениях. Во вторник, 15 октября, главной темой обсуждения на заседании ставки главнокомандующего Украины стала готовность энергетики страны к зиме.