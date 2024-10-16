Украинский военный заявил о запугивании офицеров и солдат новым комбатом БПЛА Ляшко

Украинский военный Станислав Бунятов возмутился назначением лидера Радикальной партии Олега Ляшко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Его слова приводит «Страна.ua».

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«Не заработав никакого авторитета и уважения, Ляшко стойко держится в должности благодаря запугиванию офицеров, сержантов и солдат», – заявил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что человека, развивавшего беспилотные системы в 63-й ОМБр, отправили в штурмовики командиром взвода из-за того, что он критиковал Ляшко при командире бригады и открыто указывал на его некомпетентность.

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Ранее в ВСУ подтвердили назначение лидера Радикальной партии на должность комбата.

«Решение о перемещении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады», — говорится в заявлении 11-го армейского корпуса.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.