ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области

Вооруженные силы России освободили еще один населённый пункт в Курской области — Черкасская Конопелька. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали его для проведения ротации и подвоза снарядов. От данного села до Суджи расстояние менее 7 км.

Также сообщается, что освобождение ряда населенных пунктов позволило российским войскам почти замкнуть кольцо вокруг Любимовки, Толстого Луга и Погребков, где присутствуют ВСУ — около двух тысяч человек.

«Сухопутной связи с тылом у них уже нет, вырваться живыми почти невозможно. Только ночью малыми группами, без бронетехники», — пишет Telegram-канал.

Также стало известно, что российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских военных в регионе. Отмечается, что российские военные активно ведут контрнаступление в направлении Махновки Суджанского района Курской области и отражают атаки ВСУ в районе Любимовки.