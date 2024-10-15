Российские воины-освободители продолжают громить формирования киевского режима в курском приграничье. Как сообщает Telegram-канал "Военкор Кулько", стремительное продвижение бойцов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады застало боевиков ВСУ врасплох.

Находившийся в населенном пункте Толстый Луг гарнизон в панике бежал. Около трех десятков человек оказались зажатыми у берега реки, после чего они рванули через открытое поле. Уйти смогли не все, так как переправа через водную преграду находилась под огнем артиллерии десантного соединения.

Армия России нанесла комплексный удар по силам ВСУ в курском приграничье

Чтобы помочь эвакуироваться, навстречу отступающим были посланы два пикапа. Они поехали навстречу, но, заметив, что ведется обстрел, развернулись и поспешили удалиться из опасной зоны.